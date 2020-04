Jeden Sonntag tönt der Radiogottesdienst seit der Coronakrise aus dem Nordhäuser Stadtradio Enno 100.4. Aufgezeichnet in der Nordhäuser Blasiikirche. Bereits am Karfreitag sehr aufwendig mit Hörspiel-Anteilen produziert. So auch zum Ostersonntag. Eine spontane Kooperation ist da zwischen Kirchengemeinde und Stadtradio entstanden. Doch damit nicht genug.

Da dieses Jahr alles anders ist, hat sich selbst der noch junge Radio-Gottesdienst angepasst. Er wurde spontan zu einem "Auto-Radio-Gottesdienst". Rund 40 festlich geschmückte Fahrzeuge trafen sich auf dem August-Bebel-Parkplatz in Nordhausen im Kirchenkreis Südharz. Dort wo sonst der Zirkus sein Zelt aufschlägt trafen sich heute Christen aus der Stadt in ihren Autos. Die Fenster weit geöffnet wurde die Musik aus dem Radio noch einmal von den Bläsern aus den Fahrzeugen unterstützt. Welch ein Erlebnis.

Die Autos beklebt mit "Halleluja", dekoriert mit Blumen und Zweigen, das Parkplatzschild hatte sich kurze Hand in ein Kreuz verwandelt.

Nach 20 Minuten endete die Andacht und alle fuhren wieder davon. Aber, man hatte sich durch die Autoscheiben gesehen und Gemeinschaft gespürt. "Es war bewegend euch mal wieder zu sehen. Der Herr ist auferstanden!" - postete wenig später die Blasii-Gemeinde auf Facebook. Es ist wohl eine der Geschichten, an die sich die Menschen auch nach Corona noch gern erinnern. Sie hat einfach Freude gemacht.