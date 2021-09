Der lang ersehnte Baustart in der St.-Johannis-Kirche in Ellrich steht an. „Das soll ein Neubeginn für uns und Ellrich werden“, erzählt Pfarrer Jochen Lenz. Und der muss natürlich gefeiert werden. Gemeinsam will man am 8. Oktober um 18.00 Uhr in der St.-Johannis-Kirche ein Mitbring-Picknick veranstalten und natürlich „netzwerken“. Jeder darf etwas zum Gelingen mitbringen, seinen Lieblingsmenschen, sein Lieblingsessen und sein Geschirr oder einen kleinen Beitrag. Hier sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt: Ein Musikstück auf einem mitgebrachten Instrument, ein Lied, eine lustige Geschichte – vor allem aber gute Laune.

Großes ging diesem Baustart voraus

Der Sieg im „Mach-Dich-ran-Wettbewerb“ mit dem Gewinn von 200.000 Euro, die Bereitstellung von Fördergeldern für den Innenausbau und die Zuwendung für die Wiedererrichtung der Doppeltürme, dank des Einsatzes von Ministerpräsident Bodo Ramelow, ging dem Baustart voraus. Im Spätherbst kann die Innengestaltung der St.-Johannis-Kirche – der Netzwerkkirche - nun beginnen. "Doch wie gestaltet man einen solchen Anfang?", fragten sich der Gemeindekirchenrat und die Netzwerkgruppe. Bei Großbauten gibt es eine Grundsteinlegung, später feiert man ein Richtfest oder ein symbolisches Band wird durchschnitten. Sollte dieser Beginn eines umfangreichen Ausbaus des Innenraumes, inklusive Heizung, Licht- und Tontechnik, Sanitär- und Servicebereiche so sang- und klanglos stattfinden? Dieser Baubeginn ist zugleich der symbolische Abschied von dem Ort, der bislang überwiegend kirchlichen Zwecken diente. „Wobei Abschied selbstverständlich nicht bedeutet, dass nun keine kirchlichen Veranstaltungen in St. Johannis mehr stattfinden“, betont Pfarrer Lenz. Vor allem aber ist es ein Neubeginn. Eine Kirche für alle Menschen in und um Ellrich sowie für Besucher soll entstehen. Eine Kirche für Begegnungen und Gespräche, für gemeinsame Veranstaltungen soll es werden, eben eine Netzwerkkirche, in der sich alle begegnen können, sich zu Hause fühlen. Abschied und Neubeginn, so die Idee, sollen mit den Ellrichern und den Menschen der umliegenden Gemeinden nun genüsslich gefeiert werden. Dabei auch gleich neue Verbindungen für das Netz zu knüpfen, wäre ein logischer Schritt.

Übrigens: Mitwirkende in der Netzwerkgruppe werden noch gesucht. Bei Interesse bitte melden bei Pfarrer Jochen Lenz, Tel. 0152/54780996; mail jochen.lenz@gmx.net – und bitte Name, Anschrift und Telefon oder mail nicht vergessen.