Insgesamt 5 Stunden konzentrierter Arbeit hat Gemeindepädagoge Frank Tuschy damit zugebracht, seine geliebte Nordhäuser Blasii-Kirche als Miniatur Modell zu basteln. Kein Wunder, dass er auf das Ergebnis doch ein bisschen stolz ist. Etwas schneller und vor allem einfacher wäre es die „Schulversion“ zu bauen, beruhigt er. Für die einfache Version muss man "nur" etwa 3 Stunden einplanen. Dafür ist sie nicht ganz so schön, denn die vielen kleinen Säulen, die die Außenmauern der Kirche stützen, wurden weg gelassen. Das funktioniert zwar, aber mit den Säulen sieht das Modell deutlich schöner aus und ist vor allem Originalgetreu. Der Maßstab des Modells ist 1:1250.





Mit allen Feinheiten



Den Bastelbogen hat vor einigen Jahren eine Profifirma für den KILA (KInderkirchenLAden) erstellt. Dabei wurden aufwendig auch Bauzeichnungen und Luftaufnahmen einbezogen, so dass das Kirchenmodell der Wirklichkeit sehr nahe kommt. Die größte Herausforderung war dabei, das Dach der Kirche, das auf beiden Seiten unterschiedlich lang ist, im Modell korrekt abzubilden. Viele architektonische Eigenheiten des Nordhäuser Wahrzeichens wollten berücksichtigt werden. Die Türme sind unterschiedlich hoch und wie im Original sogar etwas schief. "Wobei das vielleicht an den bastlerischen Fertigkeiten von Frank Tuschy liegt", ergänzt er schmunzelnd. Auch die charakteristische Kirchturmuhr ist deutlich am Turm zu erkennen.

Von unten kann man in die Pappkirche hinein sehen und findet dabei sogar die wichtigsten Bestandteile der Innenausstattung wie Kanzel, Altar und Orgel. Wer diese Kirche einmal mit eigenen Händen und großer Mühe "erschaffen" hat, wird das Original um so mehr zu schätzen wissen und es mit anderen Augen betrachten, davon ist der Gemeindepädagoge überzeugt. Weil die Blasii-Kirche selbst tagsüber geöffnet ist, kann man sich ausreichend Zeit nehmen, das Original von außen und vor allem von innen zu bewundern.





Material für 50 Jahre



Die Bastelbögen bestehen aus bedruckten Blättern eines speziellen Modellbaupapiers und zwei Blättern mit einer Modellbau-Erklärung sowie einer Anleitung um Schritt für Schritt zum Ziel zu gelangen. Da Entwurf und Druck damals nicht billig waren, freut sich der KILA über freiwillige Spenden. Teuer ist bei solchen Projekten am Ende weniger der Druck, sondern der vorherige Entwurf. Wenn die Druckerpresse einmal eingerichtet ist, ist es fast egal, wie viele Bastelbögen gedruckt werden. Aus diesem Grund hat der KILA damals so viele Bastelbögen drucken lassen, dass es wohl noch 50 Jahre oder länger dauern würde, würden sie wie bisher für 7,80 Euro pro Stück verkauft. Angesichts der großen Vorräte und der historisch einmaligen Situation, die dafür sorgt, dass Kinder im Moment sehr viel Zeit (auch zum Basteln) übrig haben, hat der KILA beschlossen, die Bastelbögen jeder Familie bzw. jedem Kind zu schenken. Ab sofort kann sich also jeder die Bastelbögen beim KILA im Pfarrhaus der Blasii-Gemeinde neben der Kirche abholen. Sollte das Gemeindebüro oder derKILA nicht geöffnet sein, sorgt Frank Tuschy dafür, dass man die Bastelbögen auf der Bank neben dem KILA Eingang finden und mitnehmen kann.

Preisausschreiben

Alle Kinder, die das Modell fertig gebastelt haben können an einem Preisausschreiben teilnehmen, wenn sie ein Foto mit sich und dem Bild per Mail an Frank Tuschy schicken. Die Preise befinden sich in einer großen KILA Schatzkiste, die gefüllt ist z.B. mit Riesenknicklichtern, Edelsteinen, Leuchtsteinen, Glasmurmeln, Flummis und seltenen Geldstücken, Klunkern und prächtigem Modeschmuck. In der Woche, in der der KILA seine momentan ausgesetzten Kindergruppen wieder startet, können die Preise dann dort abgeholt werden.