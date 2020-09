Im Herbst letzten Jahres zog die Gemeinde Leimbach aus ihrer Kirche St. Martin aus und die Handwerker ein. „Vor gut 10 Tagen sind die frisch gestrichenen Kirchenbänke wieder an ihren vertrauten Ort gekommen“, berichtet Pfarrer Thomas Ahlhelm von den letzten Arbeiten. Und erst vorigen Montag konnte man sich zum vorerst letzten großen Kirchenputz treffen. Wenn man die Vorher-Nachher-Bilder des Architekten Karsten Tölle vergleicht, dann sieht man was in diesem Gotteshaus geleistet wurde. Rund 200.000 Euro waren notwendig, damit der Innenraum so erstrahlen kann. Am Sonntag wird nun in St. Martin um 17 Uhr wieder der erste Gottesdienst gefeiert. Zur musikalischen Gestaltung reist das Nordhäuser Frauenquartett an. Es wird reichlich Grund zu danken geben – nicht nur Erntedank, sondern auch den vielen Helfern. 30 von ihnen sind geladen, teils auch stellvertretend für die vielen anderen fleißigen Unterstützer. Coronabedingt mussten die Einladungen begrenzt werden. Das fiel dem Kirchenvorstand schwer, denn er möchte seine Freude gern mit allen Leimbachern teilen. Die Lösung war schnell gefunden. Im Oktober soll es einen „Tag der offenen Kirchentür“ geben, damit jeder Interessierte schauen kann, wie sich das Gotteshaus verändert hat. „Dann wird auch immer jemand vor Ort sein, der erklären kann, welche Arbeiten vorgenommen worden sind“, lädt Pfarrer Ahlhelm ein. Der genaue Termin wird rechtzeitig veröffentlicht.