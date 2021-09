„Wir haben einen Preis bekommen!“, strahlt die Vorsitzende des Gemeindekirchenrates Christina Mitzlaff. Die Gemeinde St. Martin und Johannes in Bielen im Kirchenkreis Südharz hat den zweiten Platz als familiengerechte Kirchengemeinde in der Kategorie Kleinstadt gewonnen. Ausgezeichnet wurde sie von der EKM, der Evangelischen Kirche Mitteldeutschland. Die generationsübergreifende Arbeit überzeugte die Jury, sodass sich am 25. September eine Delegation ganz unterschiedlicher „Bielscher“ nach Halle (Saale) in die St. Bartholomäuskirche zur Preisverleihung aufmachte. „Am gleichen Tag wurde noch ein Kind in der Bielschen Kirche getauft, wie es sich halt für eine familiengerechte Gemeinde gehört“, freut sich Christopher Bischoff.

Es hat sich wirklich viel getan in den letzten Jahren in Bielen. Es wurde nicht nur an der Kirche fleißig gebaut, sondern auch an der Gemeinde. „Denn die schönste Kirche ist nutzlos, wenn sie nicht mit Leben gefüllt wird“, unterstreicht Christina Mitzlaff. In den vergangenen Jahren gab es einen regelrechten Aufbruch. Es werden wieder regelmäßig gut besuchte Gottesdienste gefeiert, ein Chor mit vielen jungen Stimmen wurde gegründet, neue Gemeindegruppen entstanden und fast jedes Jahr wird ein großes Fest auf dem Kirchengelände veranstaltet, bei dem das halbe Dorf auf den Beinen ist. „Besonders freuen wir uns über das 2018 begonnene Ehrenamtsprojekt Familienkirche (Faki). Es macht unsere Kirchengemeinde um einige Facetten bunter und lebendiger“, freut sich Mitinitiatorin Katharina Schmolke. In der Regel werden alle zwei Monate gezielt junge Familien zu einem kleinen Mitmachgottesdienst mit anschließendem Brunch eingeladen. Das nächste Mal wieder im Oktober mit einem Bobbycar-Autokino. Auch die Aktion des Adventskoffers, der in den Adventswochen von Familie zu Familie durch die Häuser in Bielen zieht, ist eine Idee der Faki. Dadurch konnte beispielsweise die Zusammenarbeit mit der ortsansässigen Kindertagesstätte intensiviert werden.

„Ehrenamt wird in Bielen großgeschrieben. Das funktioniert aber nur, wenn viele, egal ob jung oder alt mit anpacken,“ betont Christina Mitzlaff. Beim letzten Projekt, dem Beginn der Anlegung eines Schöpfungsgartens, bewies sich dieses Konzept. Vater und Sohn gießen zusammen den frischangelegten Weidentunnel, die Frauen vom Nähkreis legen ein Kräuterbeet an und verarbeiten die Ernte weiter zu Kräutersalz. Der Barfußpfad fördert die Durchblutung und eine Regenmessstation ist als nächste Erweiterung geplant. „Herzlichen Dank an dieser Stelle für die finanzielle Unterstützung durch den Ort“, ergänzt Christopher Bischoff. Es gibt noch viele Ideen, die umgesetzt werden wollen. Da kommt eine Prämierung für die Gemeinde genau zur richtigen Zeit.

„Wer nun neugierig geworden ist, kann gerne mal vorbeischauen oder noch lieber mit anpacken“, schmunzelt Katharina Schmolke. Gemeinsam sind sie stark und können eine lebendige, bunte und einladende Kirchengemeinde sein.