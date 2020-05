Stendal (red) – Die St. Marienkirche Stendal lädt ab 16. Mai bis 6. September immer samstags um 11 Uhr für eine halbe Stunde zu Orgel-andachten ein. Es erklingt Musik an der Scherer-Orgel, zudem gibt es eine kurze Andacht. Den Anfang machen am 16. Mai Domkantor Johannes Schymalla und Detlef Frobel, GKR-Vorsitzender der Stadtgemeinde Stendal. Es erklingt Musik von Johann Sebastian Bach. Das Motto ist „Freud und Leid“, wie es auch in Corana-Zeiten zu erleben ist. Den Rahmen bilden zwei Präludien in strahlendem C-Dur; festlich, tänzerisch und erhaben. In der Mitte erklingen zwei ruhige, nachdenklich und zu Herzen gehende Choralbearbeitungen von Bach.

Die Andachten sind mit Auflagen verbunden wie Abstands- und Hygieneregeln und einer Teilnehmerliste. In St. Marien werden jedoch ausreichend Sitzplätze angeboten. Es ist ein Mundschutz zu tragen.