Stendal (red) – Im Domstift zu Stendal hat sich unter den notwendigen Abstandsregeln die Kreissynode des Kirchenkreises Stendal konstituiert. In einem Eröffnungsgottesdienst wurde die Pfarrerin Catharina Janus in die Kreispfarrstelle für Vertretungsdienste eingeführt. Die Arbeit dort wird sie in Kombination mit ihrer bisherigen fünfzigprozentigen Gemeindepfarrstelle in Sandau ausüben. Verabschiedet und gesegnet wurde die bisherige Leiterin der Stendaler Bahnhofsmission Annette Seher.

Die Synode wählte im ersten Wahlgang mit überzeugender Mehrheit den Rechtsanwalt Matthias Albrecht aus Tangermünde zu Ihrem neuen Präses. Er ist seit Jahren Gemeindekirchenratsvorsitzender seiner Gemeinde und folgt Präses Barbara Synder, die nach zwei Wahlperioden nicht wieder angetreten ist. Zum Vertreter für die Landessynode aus dem Bereich der Ehrenamtlichen wurde Amtsgerichtsdirektor Kay Timm gewählt, zu Stellvertretern Heidelore Klapötke und Matthias Albrecht. Pfarrerin Dorit Lau-Stöber konnte sich bei der Wahl zur 1. Stellvertreterin durchsetzen. Pfarrer Peter Lippelt wurde zum zweiten Stellvertreter gewählt. Auch die Plätze im Kreiskirchenrat und allen notwendigen Ausschüssen konnten in einem Wahlmarathon besetzt werden. Zudem standen Jahresrechnung 2019 und Haushaltsplanung 2021 auf der Tagesordnung.