Seehausen (red) – Die Kirchengemeinde Seehausen (Kirchenkreis Stendal) hat sich zum Sonntag Kantate eine besondere Aktion ausgedacht. "Kantate heißt: Singt! Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Deshalb rufen wir die Menschen aus Seehausen, aber auch alle anderen auf, uns ihr besonderes Lebenslied zu schicken. Sie sollen uns dazu kurz mitteilen, warum sie gerade das Lied ausgesucht haben, wie es tröstet, glücklich macht, in bestimmten Lebenssituationen hilft", sagt Kirchenmusikerin Sophie-Charlotte Sasse. Dabei sei es egal, ob es sich um ein Kirchenlied oder ein Lied eines ganz anderen Genres handelt. Hintergrund der Aktion sei, dass es gegenwärtig schwer ist, gemeinsam zu singen. Aber jeder hört gern Musik. Sie kann Lebenssituationen Ausdruck verleihen, etwas bewirken, was mit Worten manchmal nicht so gut geht.

Die Zusendungen sollen anonymisiert auf die Homepage der Kirchengemeinde mit einer Youtube-Playlist gestellt werden. Die Kirchenmusikerin ist gespannt auf Lebenslieder und Seelentröster.

