2021 hat mit verschärften Regelungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie begonnen. Die Unsicherheit ist allerorts groß, etliche Veranstaltungen mussten abgesagt werden. Stattdessen gibt es Onlineangebote. Doch wie geht man in den Kirchengemeinden in dieser Situation mit Präsenzveranstaltungen um? Wie das im Kirchenkreis Stendal gehandhabt wird, erfuhr Claudia Crodel von Super-intendent Michael Kleemann.

Wie ist die Lage im Kirchenkreis Stendal, insbesondere auch, was die Gottesdienste betrifft?

Michael Kleemann: Trotz des verschärften Lockdowns gibt es in unserem Kirchenkreis weiterhin Gottesdienste. Damit meine ich nicht nur digitale Angebote, sondern gerade die Gottesdienste vor Ort in den Kirchen, die ich für sehr wichtig halte.