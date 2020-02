Matthäuspassion im Karfreitags-Gottesdienst um 15 Uhr

Seit 2019 verfolgt der Kirchenkreis Rudolstadt-Saalfeld ein Missionskonzept: An markanten Fest- und Feiertagen gibt es für alle Interessierten, inner- und außerkirchlich, geförderte Höhepunkte. Letztes Jahr startete der Saalfelder Oratorienchor mit der Johannespassion von J. S. Bach im Rahmen eines Gottesdienstes zur Sterbestunde Jesu um 15 Uhr. Dieses Jahr beteiligt im Kirchenkreis der Oratorienchor Rudolstadt am Konzept. Gemeinsam mit Mitgliedern des Philharmonischen Chors Jena und des Knabenchors der Jenaer Philharmonie (Berit Walther, Max Rowek) mit den Thüringer Symphonikern Saalfeld-Rudolstadt und nahmhaften Solisten wird der Oratorienchor Rudolstadt unter der Leitung von KMD Katja Bettenhausen die Matthäuspassion von J. S. Bach zu Gehör bringen. Der Eintritt ist kostenlos. Am Ende der Passion wird Pfarrer Gisbert Stecher auch ein Gebet und den Segen sprechen. Kirchenkreis und Kirchengemeinde freuen sich am Ausgang über eine angemessene Kollekte.