Zum 125. Mal lädt die Evangelische Allianz in Deutschland an diesem Wochenende zur Allianzkonferenz nach Bad Blankenburg ein.

Von Margitta Rosenbaum

Als die Schriftstellerin Anna von Weling 1886 das erste Mal zu „Gemeinschaft und brüderlichem Austausch“ einlud, konnte niemand ahnen, dass daraus die älteste christliche Konferenz in Deutschland werden sollte. Dieses Treffen fand seither jährlich, außer in Kriegszeiten und bei Überschwemmung, statt. Erstmals können in diesem Jahr nicht alle Gäste eingelassen werden. Aufgrund der Pandemie muss ein strenges Hygienekonzept umgesetzt werden, und die Anzahl der Besucher ist limitiert.

Die Veranstalter nutzen die Chance, die Konferenz im Internet und in vier verschiedenen Sprachen zu übertragen.