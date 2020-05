Von Andrea Hamann-Richter

Am Dach der Einrichtung in Burgwerben nagt der Zahn der Zeit. 40 Jahre ist es alt und an vielen Stellen bereits repariert. Bevor es zu größeren Schäden kommt, soll die Eindeckung nun mithilfe eines besonderen Projekts erneuert werden.

Jeder kann mithelfen, die 10 000 Euro, die wir als Eigenanteil benötigen, die der Förderverein gegenfinanzieren muss, zusammenzubekommen", sagt Thomas Schmidt, Geschäftsführer der Einrichtung. Der Hauptanteil des Geldes für die Sanierung kommt von der Stadt Weißenfels, die in diesem Jahr einen Zuschuss von 87 900 Euro gab. Dieses Geld soll nicht verfallen. Deshalb kam man auf eine besondere Idee: Es sollen 400 Ziegel zu je 25 Euro das Stück verkauft werden.

