Magdeburg (epd). Sachsen-Anhalt will Jugendliche an der Erarbeitung eines Jugendpolitischen Programms beteiligen. Bis zum 1. März können sich Sachsen-Anhalter zwischen 16 und 27 Jahren an einer Online-Befragung beteiligen und ihre Ideen und Vorschläge mitteilen, wie das Sozialministerium in Magdeburg mitteilte. Die Landesregierung will das Jugendpolitische Programm bis Ende des Jahres beschließen.

Damit hätten Mädchen und Jungen im Land die Chance, Änderungen anzustoßen und Einfluss zu nehmen, erklärte Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD). Die Landesregierung erfahre quasi aus erster Hand, wo Probleme aber auch Chancen lägen.

Das Jugendpolitische Programm beinhaltet die Themen Bildung, Ausbildung, Arbeit sowie Chancengerechtigkeit. Berücksichtigt werden sollen unter anderem auch Ergebnisse aus dem Kinder- und Jugendbericht Sachsen-Anhalt, bei dem es bereits eine Online-Befragung gab.