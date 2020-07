Es ist etwas, das es im Kirchenkreis Hildburghausen-Eisfeld noch nicht gab: Die neue Präses ist eine Frau. Die aus Hellingen stammende Andrea Sokoll ist von der Kreissynode mit großer Mehrheit gewählt worden. Sie löst damit Olaf Ruck ab, der das Amt zwölf Jahre innehatte und aus gesundheitlichen Gründen kürzer treten will.

Von Katja Wollschläger

Die 37-jährige, junge Mutter hat Lust darauf, an der Spitze der Kreissynode das Gemeindeleben mitzugestalten. Seit 24 Jahren spielt sie die Orgel in ihrer Kirchgemeinde. Auch in der Kreissynode engagiert sie sich seit 2014. „Als der Superintendent auf mich zukam, war ich darauf nicht gefasst“, erzählt sie und lächelt. Sie musste nachdenken, mit der Familie reden. Die ermunterte sie – genau wie Olaf Ruck.