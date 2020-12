Am Donnerstag vor dem vierten Advent sind in der Stiftskirche auf dem Petersberg bei Halle die Gerüste gefallen. Dort hatten dank Fördermitteln aus dem LEADER-Fonds des Landes Sachsen-Anhalt umfangreiche Sanierungsabreiten in den Seitenschiffen, im Raum der Stille und auf der Empore stattgefunden. In den Tagen vor Heiligabend haben die Schwestern der Communität Christusbruderschaft, die im Kloster Petersberg wohnen, die Kirche nutzen und das geistliche Leben dort gestalten, alle Hände voll zu tun. Der Kirchenraum muss noch von allerlei Schmutz, der bei den Bauarbeiten zurückgeblieben ist, befreit werden. Am 24. Dezember jedenfalls soll alles fertig sein. "Wir laden am Heiligen Abend zur Christvesper hier in die Stiftskirche", sagt Schwester Susanne, die die Leitung im Kloster inne hat. Aufgrund der besonderen Corona-Situation in diesem Jahr finden zwei Christvespern hintereinander statt. Die erste beginnt um 16 Uhr, die zweite um 18 Uhr. Es gelten besondere Hygieneregeln wie Abstand und Maskenpflicht. (red)