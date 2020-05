Seit 130 Jahren gibt es in Halle das Reformierte Convict, ein kirchliches Studentenwohnheim, das seine Bewohner als große Familie bezeichnen. Mit fünf Wohnplätzen fing es an. Heute ist dort eine bunte Gemeinschaft von 27 Studenten zu Hause.

Von Claudia Crodel

"Sollte ich das Reformierte Convict mit einem Wort beschreiben, dann wäre es "Begegnung". Stellen Sie sich dazu eine große WG – oder fast schon Familie – mit 27 Menschen vor. Hier sitzen an einem Frühstückstisch unter anderem Veganer, Theologinnen, grüne Daumen, Liberale, Informatiker, Konservative und "Fleischfresserinnen" und reichen sich das Marmeladenglas. "Bereits seit fünf Jahren hält mich diese magische Aura trotz quietschender Dielen und gelegentlicher Alterserscheinungen am Gebäude in ihrem Bann.