Petersberg (red) – Anlässlich seines 864. Todestages findet am Freitag, dem 5. Februar um 18 Uhr eine Andacht für Konrad I. von Wettin in der Stiftskirche St. Petrus auf dem Petersberg bei Halle statt.

Konrad I. von Wettin war Markgraf von Meißen und gilt als der Stammvater des Sächsischen Königshauses. Kurz vor seinem Tod entsagte er der Welt und begab sich als Laienbruder in sein Hauskloster auf dem Petersberg. Hier verstarb er am 5. Februar 1157 und wurde in der Basilika beigesetzt. Es gelten auch bei der Andacht zum 864. Todestag die üblichen Pflichten zum Infektionsschutz (Maske und Abstand).

Anmeldungen und Rückfragen: Telefon (03 46 07) 2 03 20. Aufgrund der großräumigen Kirche ist auch für spontane Besucher der gebotene Abstand gegeben.