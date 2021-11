Junge Menschen brauchen Perspektiven – gerade in Zeiten der Corona-Pandemie! Unter Berücksichtigung aller Hygienemaßnahmen fand am 20.11.2021 ein ganz besonderer Tag der offenen Tür an der Evangelischen Fachschule statt. An der Fachschule haben findige und engagierte Köpfe eine Vorgehensweise gefunden, wie der Tag persönlich, individuell und doch auf Abstand funktionieren konnte.

Und so blieb keine Frage unbeantwortet. Alle Gäste wurden von einer Schülerin oder einem Schüler durch das Haus geführt und damit ganz persönlich und individuell beraten. Die Interessenten erhielten Erfahrungsberichte und Tipps sozusagen aus erster Hand.

Typisch für einen Tag der offenen Tür an der Fachschule sind auch die persönlichen Begegnungen mit Absolventinnen und Absolventen und mit Eltern. Besonders wohltuend war der Besuch einer aktuellen Schülermutter, die sich für das Engagement der Schule in diesen schwierigen Zeiten herzlich bedankte. „Mein Sohn hat sich, seit dem er hier zur Schule geht, sehr verändert: Er geht gern zur Schule, er ist viel selbstbewusster geworden und er hat hier immer einen Ansprechpartner.“ So ein Lob tut gut.

Wie immer, war es auch ein musikalischer Tag. Mit Boomwhackern und Trommeln wurde es zwischenzeitlich laut im Schulhaus. Die Schülerinnen und Schüler der Erzieherausbildung zeigten, was sie im Unterricht erprobt haben. Und insofern war es auch wieder ein Tag, den Schüler*innen und Lehrer*innen gemeinsam verbrachten, ein Tag an dem beide Seiten außerhalb des Unterrichtes ins Gespräch kommen konnten.

Mit diesem Tag der offenen Tür ist auch in diesem Schuljahr der Startschuss für die Bewerbungsphase gefallen. Ab sofort werden für die Ausbildung an der Berufsfachschule und für die Ausbildung zum Bachelor Professional in Sozialwesen (Staatlich anerkannte Erzieherin/Staatlich anerkannter Erzieher) in Voll- und Teilzeit Bewerbungen entgegengenommen. Ausbildungsbeginn ist der 01.08.2022. Wer keine Möglichkeit hatte, den Tag der offenen Tür zu nutzen, kann jederzeit über das Sekretariat der Fachschule einen Beratungstermin vereinbaren.

www.efs-wms.de www.facebook.com/evangelische.fachschule

https://www.instagram.com/evangelischefachschule/