Das Kreiskirchenamt Harz-Börde sitzt in Egeln, Halberstadt und Wanzleben. Nach langem und verschleißenden Streit wird das Amt nun in der Domstadt konzentriert. Das zieht ein wahres Umzugs-Domino nach sich.

Die Stadtverwaltung räumt Zimmer im oberen Geschoss des Kreuzgangs der Liebfrauenkirche und vermietet die der evangelischen Kirche. Das Kreiskirchenamt nutzt künftig zudem mit seinen immerhin 30 Beschäftigten die Suptur-Räume. Superintendent Jürgen Schilling wiederum packt seine Umzugskartons und räumt mit seiner Sekretärin das Feld in den historischen Räumen am Domplatz 50. Einen Steinwurf entfernt bietet ihnen die reformierte Liebfrauengemeinde im Gebäude am Domplatz 47 eine neue Heimstatt. Die ersten Kisten soll noch vor Weihnachten ausgepackt sein, im ersten Quartal 2021 muss das Mühsal vergessen sein.