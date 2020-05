Schlagersängerin Stefanie Hertel hat der Evangelischen Stiftung Neinstedt einen spontanen Besuch abgestattet. Zusammen mit Ehemann Lanny Lanner und Tochter Johanna stellte sie vor dem Haus Emmaus in Blankenburg/Harz ihr neues Album "Home" mit englischer Country-Musik vor.

Die Sängerin war mit ihrer Familie gerade in der Nähe, "da haben wir uns gefragt, ob wir in dieser schweren Zeit etwas Gutes für die Menschen tun können", so die Musikerin aus dem Vogtland.

"Es ist schwer, als Bewohnerin oder Bewohner so lange auf Besuch verzichten zu müssen. Und wir als Musiker sind froh, hier spielen zu dürfen", so Hertel weiter. Die Anfrage der musikalischen Familie, die unter dem Namen "More than words" (engl.: Mehr als Worte) auftritt, stieß bei der Stiftung auf offene Ohren.

