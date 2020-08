Magdeburg (red) – Sachsen-Anhalt unterstützt den Erhalt der Stabkirche in Stiege im Harz. Der Förderverein der Kirche bekam am 18. August einen Zuwendungsbescheid von der Landesregierung über 300 000 Euro. Das Geld ist dafür bestimmt, das hölzerne Gebäude von seinem jetzigen Standort an der ehemaligen Lungenheilstätte Albrechtshaus in die Steiger Ortsmitte auf ein vereinseigenes Grundstück umzusetzen. Der 2014 gegründete Verein Stabkirche Stiege will sie vor Zerstörung und Verfall bewahren.

Die 115 Jahre alte Stabkirche wurde im norwegischen Drachenstil erbaut und von dem norwegischen Architekten Holm Hansen Munthe entworfen. Die Kirche ist der einzige Sakralbau in Deutschland in diesem Stil. Seit 2009 wird sie nicht mehr genutzt.