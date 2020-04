Neinstedt (red) - Der Bedarf an Masken für Mund und Nase ist in diesen Tagen sehr groß. Auch in der Evangelischen Stiftung Neinstedt wird daran gearbeitet, um in Zukunft genügend Masken zur Verfügung zu haben. Neben den klassifizierten Schutzmasken von Fachherstellern soll auch der Bedarf an solide hergestellten Behelfsmasken gedeckt werden. Diese werden gerade von Mitarbeitenden der Stiftung genäht. Dazu steht auch hochwertiges Material zur Verfügung.

Die Stiftung sucht dabei aber auch Unterstützung: Wer besitzt eine Nähmaschine und möchte von Zuhause dabei mithelfen? Daneben benötige man dringend noch Gummibäder. Wer kann uns Gummi- oder Elastikband zur Verfügung stellen?

Interessenten können sich bei der Stiftung unter der Info-Hotline 03947-99100 oder per E-Mail an thomas.thiede@neinstedt.de melden.