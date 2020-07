Von Geburt an entwickelt sich ein Kind. Jedes Kind macht dies auf seine ganz persönliche Art und im eigenen Tempo. Treten bei den Eltern oder anderen Bezugspersonen des Kindes Fragen hinsichtlich der Entwicklung auf, bestehen Unsicherheiten im Umgang mit dem Kind, dann steht zur Debatte: Ist es von einer Behinderung bedroht oder betroffen? In dieser Situation findet man mit einer interdisziplinären Frühförderstelle den richtigen Ansprechpartner. Eine solche gibt es jetzt auch in Thala im Kirchenkreis Halberstadt. Sie befindet sich in Wernigerode und heißt "Bunte Stifte". Träger ist die Evangelische Stiftung Neinstedt.

