Neinstedt (red) - Während der Corona-Pandemie stellt die Evangelische Stiftung Neinstedt den Mitarbeitenden während ihres Dienstes eine kostenfreie Mahlzeit zur Verfügung. Dies sei ein kleines Zeichen um sich für die wichtige Unterstützung in dieser besonderen Situation zu bedanken. Der tägliche Einsatz im Schichtdienst und unter erschwerten Bedingungen verdiene eine besondere Anerkennung.

Nach Ankündigung von Finanzminister Olaf Scholz sollen Bonuszahlungen steuerfrei bleiben. Im Gesundheits- und Pflegebereich stellt sich Zahlung einer Prämie als eine Herausfordernd dar. Pflegeheime und Behinderteneinrichtungen machen in einer Krise nicht mehr Umsatz. Es ist eher mit erhöhten Kosten zu rechen um die zusätzlichen Aufgaben zu bewältigen.

Um trotzdem den Mitarbeitenden für erhöhte Belastung Danke zu sagen, hat man sich in der Evangelischen Stiftung Neinstedt für einen Sachbezug in Form eines Mittagessens entschieden. Wichtig hierbei ist, dass diese Regelung für alle Mitarbeitenden und nicht nur systemrelevante Berufe in der Stiftung gilt. Ob die große Anerkennung der Arbeit in der Stiftung noch durch weitere Boni sichtbar gemacht werden kann werden kann, wird sich erst im Laufe des Jahres zeigen können.