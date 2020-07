Lange hat es gedauert, nun hat der Kirchenkreis Gera einen neuen Superintendenten. Hendrik Mattenklodt war bisher Gemeindepfarrer im Kirchenkreis Apolda-Buttstädt. Beatrix Heinrichs hat mit ihm über die neue Aufgabe gesprochen.

Vom 12-Kirchen-Land geht es in die drittgrößte Stadt Thüringens. Sind die Koffer schon gepackt?

Hendrik Mattenklodt: Nicht ganz, wir sind noch auf Wohnungssuche. Was aber griffbereit liegen muss, sind Talar und Bibel – und Wanderschuhe samt Fahrradschlüssel. Der Kirchenkreis besteht ja nicht nur aus der Stadt, das ostthüringische Hügelland will auch entdeckt werden.

Was erwartet Sie in Gera?

Den Charme des Kirchenkreises macht diese Mischung aus säkularer Stadtkultur und den fast volkskirchlich geprägten Dörfern aus.