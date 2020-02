Gera (red) – Die Sondersitzung der Kreissynode im Kirchenkreis Gera, die am 8. Februar einen neuen Superintendenten wählen sollte, ist abgesagt worden. Grund war die Entscheidung von Christiane Schulz, die ihre Kandidatur zurückgezogen hatte. Schulz wird weiter als persönliche Referentin des Landesbischofs der EKM tätig sein. Im Januar hatten sich Schulz und ihr Mitbewerber, der Pfarrer Thomas Groß, den Gemeinden vorgestellt. Groß wolle nach Aussage von Kreissynodenpräses Klaus-Peter Machnitzke seine Bewerbung aufrecht erhalten.

Der Nominierungsausschuss hat bereits beraten und wolle mit Pfarrer Hendrik Mattenklodt an seinem dritten Wahlvorschlag festhalten, so Machnitzke. Mattenklodt ist in Buttelstedt im Kirchenkreis Apolda-Buttstädt tätig. Am 22. März, 17 Uhr, wird er sich mit einem Gottesdienst in der Trinitatiskirche vorstellen. Der neue Termin für die Wahl des Superintendenten ist für den 31. März geplant.

Im Mai 2019 hatte Andreas Görbert nach fünf Jahren das Amt als Superintendent für die Kirchenkreise Gera und Greiz aus gesundheitlichen Gründen aufgegeben.