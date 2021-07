Neubeginn: Seit dem 1. Mai gehören die Juristin Franziska Bönsch und der Theologe Matthias Kopischke dem Landeskirchenrat Anhalts an. Angela Stoye sprach mit ihnen über ihre ersten Schritte in diesem Gremium und die Zukunft Anhalts.

„Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne“, lautet eine Zeile aus Hermann Hesses Gedicht „Stufen“. – Wie ist das bei Ihnen? Sind Sie noch be- oder schon entzaubert?

Matthias Kopischke: Ich fühle mich hauptsächlich gut, aber manchmal kommt ein zweischneidiges Gefühl auf. Bezaubert bin ich noch immer von der Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen im Amt sowie in der Landeskirche, die auf den Gebieten Gemeindepädagogik, Kirchenmusik und in unseren Schulen tätig sind.