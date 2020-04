Die Evangelische Akademie Thüringen und der Kirchenkreis Erfurt laden am 8. Mai um 19 Uhr zu einem gemeinsamen Literaturgottesdienst in die Erfurter Michaeliskirche ein. Anlässlich des 75. Jahrestags des Endes des Zweiten Weltkriegs wird der Autor und ehrenamtliche Landesvorstand der Johanniter-Unfall-Hilfe Sachsen-Anhalt – Thüringen, Christian Meyer-Landrut aus seinem Werk "deserta – Ich rufe dich bei deinem Namen" lesen.

Im Buch versucht er die Kriegserlebnisse seines Vaters zu verarbeiten. Die Liturgie des Gottesdienstes gestaltet Sebastian Kranich.

Der Gottesdienst findet unter den gegebenen Infektionsschutzmaßnahmen statt, daher ist eine Anmeldung per E-Mail mit dem Betreff "Literaturgottesdienst" und unter Angabe des Namens und der Wohnanschrift zwingend erforderlich.

