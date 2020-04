In Zeiten des Coronavirus haben die Telefonseelsorge -Stellen in der EKM Hochkonjuktur. Sie stehen an erster Stelle für ein seelsorgliches Gesprächsangebot in der EKM. In den vergangenen Wochen haben die Anrufe um 30 - 50% zugenommen. Nicht nur die Angst, die mit der Ausbreitung des Coronasvirus einhergeht, sind aktuelle Themen in den Gesprächen, sondern auch die Sorgen, die mit der Zunahme häuslicher Gewalt verbunden sind und die Not psychisch erkrankter Menschen, deren Netzwerke nicht mehr funktionieren.

Die Arbeit der Telefonseelsorge ist eine ehrenamtliche Arbeit, die u.a. auf Kollekten und Spenden angewiesen ist.

Am Sonntag Palmarum ist der Kollektenzweck für die Telefonseelsorge-Stellen in der EKM bestimmt.

Nun werden wir sie nicht einsammeln können. Wir bitten daher herzlich um Ihre Spende auf das Spendenkonto der EKM: Evangelische Bank eG, IBAN DE26 5206 0410 0008 0000 00, Spendenzweck: Telefonseelsorge

KR'in Ulrike Spengler

Referentin für Seelsorge