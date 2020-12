Zum 24.12. finden in St. Jakobi Hettstedt drei Gottesdienste statt. Um 15:00 Uhr startet das Video- Krippenspiel der Konfirmanden. 17:00 Uhr wird zur Christvesper eingeladen und um 22:00 Uhr zur Komplet mit Orgelklang. Für alle Veranstaltungen gilt die besondere Einlassordnung am Tag. Für den Eintritt werden der Nord (Eingang zum Rathaus)- und der Südeingang (Eingang zum Kirchplatz) geöffnet, damit sich Staus vermeiden lassen. Die Wege in der Kirche sind einzuhalten. Ein wechseln vom Nord- in das Südschiff ist nicht möglich. Die Plätze sind markiert. Zum Ausgang steht dann auch noch der Haupteingang (zur Grundschule) bereit. Es wird gebeten einzeln oder im Familienverband einzutreten und die Zugangsberechtigung vorzuzeigen sowie die Zählabschnitte in die vorgesehenen Behälter einzuwerfen. Händedesinfektionsmöglichkeiten sind vorhanden. Die Zugangsberechtigung (Eintrittskarte) ist mit Anmeldung im Evang. Pfarramt, Kirchplatz 3 erhältlich. Ohne Voranmeldung kann kein Eintritt gewährt werden. Ordner*innen stehen am Tag für Auskünfte bereit. Die Zahl der Besucher*innen ist auf 60 Personen begrenzt. Der 17:00 Uhr Gottesdienst wird über Radio Harz-Börde-Welle auf Ukw 92,5 oder im Live-Stream übertragen. Verschiedene kleine Musikensembles und die Orgel werden den Gottesdienst begleiten. Es wird herzlich dazu eingeladen, zu Hause am Radio mitzusingen. Die Liedangaben aus dem Evangelischen Gesangbuch werden angesagt. In der Kirche ist ein Mitsingen leider nicht möglich und es gilt Maskenpflicht. Es gelten die Bestimmungen durch die Berufsgenossenschaft zur Kirchenmusik und die Empfehlungen des RKI. Zwischen den Gottesdiensten werden die Bänke desinfizierend behandelt. Nach jedem Gottesdienst wird die Kirche quer gelüftet. Mobile HEPA H13 Filter stehen an neuralgischen Punkten zur Luftreinigung. Stündlich sendet das PunktUm Fernsehen Hettstedt Gedanken zur Weihnacht mit Pfarrer Sebastian Bartsch. Zur Adventszeit liegen in der Kirche Vorschläge für Hausandachten am 24.12. bereit. Diese können auch kontaktlos mit dem Handy abfotografiert werden.