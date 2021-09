Die ALLIANZ Gemeinden feierten auf dem Marktplatz von Hettstedt ihren ökumenischen Tag der Kirchen 2021. Das Thema lautetet: Einheit in Vielfalt. So hatte die Advent- Gemeinde, die Landeskirchliche Gemeinschaft, die Freikirche, die St. Jakobi- Gemeinde und die katholische St. Georg- Gemeinde das Event vorbereitet. Gut 500 Menschen besuchten die 6 stündige Veranstaltung am vergangenen Sonnabend und ließen sich von einem bunten Programm einladen. Der Bürgermeister der Stadt Hettstedt, Dirk Fuhlert, hatte die Schirmherrschaft übernommen. Pfarrer Jörg Bartke eröffnete den Tag. Verschiedene Programmpunkte luden die Menschen zum verweilen ein. Ein Flohmarkt in Verantwortung von Olaf Vogt aus der Advent-Gemeinde führte die Trödler zusammen. Am Zaun des Verschenkens konnten von Kleidungstücken bis zu Schallplatten alles zum Mitnehmen vorgefunden werden. Neben musikalischen Angeboten gab es besonders viel Raum zum Gespräch über Gott und die Welt. Dazu gab es Kaffee und Kuchen oder eine vegetarische Erbsensuppe vom Kolping- Werk. Viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer der Gemeinde- Diakonie St. Jakobi gaben der Veranstaltung leben. Der Gideonbund hatte kostenlose Bibeln im Angebot. Von der Bühne aus setzte Julien Renard einen geistlichen Impuls. Gregor Majewski unterhielt das Publikum mit einem reichlichen Repertoire modernen kirchlicher Lieder. Die Kinder hatten ein eigenes Programm oder konnten auf dem Menschenkicker Fußball spielen. Was gern von ihnen angenommen wurde. Pfarrer Sebastian Bartsch erinnerte an das Thema des Tages indem er sagte: In jeder Familie kommt es auf die Einheit der Gemeinschaft an. Dabei geht es nicht darum, dass alle das Gleiche denken und tun. Es ist nicht Einstimmigkeit, sondern der Respekt voreinander. Er schlussfolgerte daraus, dass die Achtung im Umgang miteinander gelebt im Geist Jesu Christi, das Geheimnis der Einheit der christlichen Gemeinschaft bestimmen sollte, in der jede Herkunft und Überzeugung, Tradition und Kultur in der Liebe Gottes geborgen ist. So spendete Lars- Uwe Jung von der Landeskirchlichen Gemeinschaft den Schlusssegen. Der Erlös des Tages soll der evangelischen Grundschule in Hettstedt für den Ausbau eines neuen Lesesaales zugutekommen.