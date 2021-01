Die Kirchengemeinden in Hettstedt laden vom 12.-16.01.2021 zur ALLIANZ- Gebetswoche ein. Die Gebete stehen unter dem Motto: „Lebens-Elixier Bibel“. Da pandemiebedingt Präsenzzusammenkünfte nicht möglich sind, ermutigen die Gemeinden zum gemeinsamen Gebet und Gespräch am Telefon. Wer teilnehmen möchte kann sich mit einem selbstgewählten persönlichen Gesprächspartner am Telefon verabreden. Als Anregung zum Gebet können die diesjährigen ALLIANZ- Gebetshefte dienen, welche in den Kirchengemeinden vorrätig sind und über diese bezogen werden können. Es wird gebeten, sich an die eigne Gemeinde zu wenden. Weitere Informationen im Internet über: https://www.ead.de. Die Gebetsgemeinschaft sollte an den Tagen jeweils um 18:30 Uhr beginnen. Es wird angestrebt, dass viele Beter gemeinsam zur selben Zeit im Gebet sind. Wir sind eine starke Gemeinschaft für Hettstedt. Am Ort arbeiten die katholische Gemeinde mit der evangelisch freikirchlichen Gemeinde, den Adventisten, der Landeskirchlichen Gemeinschaft und der evangelischen St. Jakobigemeinde zusammen. In der Karwoche 2021 werden die Veranstaltungen bei Möglichkeit in Präsenz nachgeholt.