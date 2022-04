Zum Abschluss der „Eisenacher Bibelverkostung“ kommt Bischof Nicholas Baines (GB) nach Eisenach. Auch die Uraufführung einer Kantate von und mit Uri Caine (USA) steht auf dem Programm.

Zum 67. Mal betritt am Sonntag, dem 1. Mai 2022 ein Gastprediger die Kanzel der Eisenacher Georgenkirche. Es ist der Abschluss der Predigtreihe „Bibelverkostung“. Zu Gast ist Nicholas Baines aus England. Er war von 2011 bis 2014 Bischof von Bradford und ist seit Februar 2014 Bischof der neu geschaffenen Diözese Leeds. Er ist Mitglied des House of Lords, vielgefragter Prediger auf Kirchentagen und Ehrendoktor der Theologischen Fakultät der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Im Mittelpunkt seiner Predigt steht das Vaterunser in der Fassung des Lukasevangeliums.

Im Gottesdienst wird im Rahmen der „Thüringer Bachwochen“ auch eine Kantate des New Yorker Pianisten und Komponisten Uri Caine ur-aufgeführt. Die „Thüringer Bachwochen“ haben ihn gebeten, eine Kantate unter „Bachschen Bedingungen‘ zu komponieren. So wie Johann Sebastian Bach ab 1723 allwöchentlich neue Kantaten präsentierte, so sollte auch er binnen einer Woche ein neues Werk schreiben, vor Ort im Bachland Thüringen und zur Uraufführung an authentischem Ort. Eine zentrale Rolle wird bei der Kantate der 23. Psalm spielen. Damit stehen zwei große Gebete der Christenheit im Zentrum dieses Festgottesdienstes.

Mit dem Gottesdienst endet die Predigtreihe „Bibelverkostung“. Über ein Jahr lang hatten Prediger/innen aus nahezu allen deutschen Landeskirchen die Texte des Lukasevangeliums ausgelegt. Anlass für diese beindruckende und einzigartige Reihe war das 500. Jubiläum der Übersetzung des Neuen Testaments auf der Wartburg. Die Predigten werden im September auch in Buchform erscheinen, pünktlich zum 500. Jubiläum des Erscheinens des Septembertestaments Martin Luthers. Die Predigtreihe fügt sich ein in eine Fülle von Veranstaltungen in Eisenach anlässlich der kulturprägenden Übersetzungsleistung Martin Luthers.

Der Gottesdienst wird live übertragen im Wartburgradio 96,5. Er kann nachgehört werden über www.wartburgradio.org.