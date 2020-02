Hannover (epd/red) – Der rheinische Pfarrer Joachim Lenz wird zum 1. August neuer Propst in Jerusalem. Er war nach seiner ersten Pfarrstelle in Enkirch für den Deutschen Evangelischen Kirchentag tätig, bevor er von 2015 bis 2019 Theologischer Vorstand und Direktor der Berliner Stadtmission war. Seine Aufgaben umfassen neben der pastoralen Versorgung der evangelischen Gemeinden Deutscher Sprache in Israel und Palästina auch die Leitung der Stiftungseinrichtungen der EKD in Jerusalem sowie die Repräsentanz der EKD und der Stiftungen im Land.

Was Israel und seine künftigen diplomatischen Aufgaben angeht, gilt Lenz als unbelastet. Zu Israel gibt es nur eine Äußerung von ihm. 2019 sagte er der Berliner Morgenpost in einem Interview, er wolle drei Monate reisen, sein erstes Ziel sei Israel: "Ich möchte dieses Land gern endlich kennen lernen.“