Oschersleben (red) – Die Orgel ist das Instrument des Jahres 2021. Auch das Kompetenzzentrum für Orgel und Harmonium des Kirchenkreises Egeln in Groß Germersleben, einem Ortsteil von Oschersleben, stellt seine Aktivitäten unter dieses Thema. Es lädt – sollte es die jeweils aktuelle Coronalage zulassen – zu verschiedenen Veranstaltungen ein. So ist für den 13. März unter dem Motto "Jeden Sonntag wieder …" ein Workshop zum Thema "Notenvorstellung und Begleitung neuer Wochenlieder" im Kompetenzzentrum Alte Kirchschule Groß Germersleben geplant. Er richtet sich an ehrenamtliche Organisten. Jeden Sonntag werden neue Vor- und Nachspiele benötigt. Zum langen Üben fehlt die Zeit. Da braucht es leichte Orgelliteratur, die im Workshop vorgestellt wird. Und dass Beste: Man kann sie gleich einmal ausprobieren. Auch Literatur zur Begleitung der neuen Wochenlieder wird vorgestellt. Es wird um eine Spende gebeten. Eine Anmeldung ist erforderlich.

