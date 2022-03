Der Krieg in der Ukraine schafft viel Not. Auch wir wollen helfen, diese zu mildern. Darum bitten wir um Spenden für die Menschen, die den Krieg in ihrer Heimat erleben und für die Flüchtlingshilfe in unserem Kirchenkreis. Mit Geldspenden kann am einfachsten und unkompliziertesten geholfen werden kann.

Deshalb hat der Evangelische Kirchenkreis Egeln hat ein Spendenkonto eingerichtet:

Bankverbindung Ev. Kirchenkreis Egeln

KD-Bank Duisburg

IBAN DE98 3506 0190 1550 2370 12

BIC GENODED1DKD

Verwendungszweck Ukraine-Hilfe

Die Mitglieder vom Kirchenkreis-Ausschuss für Diakonie und Soziales werden die Spendengelder verantwortungsvoll verwalten und verteilen. Ein Teil der Gelder wird an die Diakonie Katastrophenhilfe überwiesen. Die übrigen Spendenmittel werden auf Anfrage an die Verantwortlichen für Projekte zum Beispiel im Rahmen der Aufnahme von Flüchtlingen im Kirchenkreis Egeln ausgezahlt.

"Wer sich darüber hinaus engagieren möchte, kann Sachspenden abgeben, Wohnraum für Geflüchtete anbieten oder Geflüchteten beim Ankommen helfen." so Nicole Gallinat, eine Beauftragte für ehrenamtliches Engagement in der Flüchtlingshilfe des Kirchenkreises Egeln. Viele Kirchengemeinden haben sich den kommunalen Sachspenden-Aktionen angeschlossen. Auf der Internetseite des Kirchenkreises Egeln (www.kirchenkreis-egeln.de) sind alle Informationen und Angebote zum Spenden und Helfen aufgelistet. Auch die Termine der Friedensandachten sind dort zu finden. Natürlich schließen unsere Gebete alle Menschen auf der Erde ein, die in ihrem Land den Krieg erleben oder auf der Flucht sind.