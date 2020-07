Mitte Juli war es nun möglich, dass die Kreissynode des Kirchenkreises Egeln erstmals tagen konnte. Die Synodalen kamen dazu in der Eggersdorfer Mehrzweckhalle zusammen. Eigentlich war diese Sitzung für den Mai geplant, wurde aber wegen des Corona-bedingten Versammlungsverbots um zwei Monate verschoben.

Zum Auftakt der Veranstaltung stimmte Superintendent Matthias Porzelle die Anwesenden mit einer Andacht ein. Musikalisch unterstützt wurde er dabei von den Popularmusikern Anke und Jürgen Groth sowie dem Kantor Carsten Miseler. Dann kam es zur Wahl des neuen Präses. Mit Erik Hannen ist der neue der alte Präses. 54 der 60 anwesenden stimmfähigen Synodalen sprachen ihm erneut das Vertrauen aus. In die Ämter der Vizepräses wurden Raimund Müller-Busse und Klaus Strobel gewählt, wobei ersterer ebenfalls wiedergewählt wurde.

Anschließend wurden die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder des Kreiskirchenrates gewählt. Dieser setzt sich aus Ehrenamtlichen und hauptberuflichen Kirchenvertretern zusammen.

Nach der Wahl der Mitglieder der Landessynode folgten die Wahl der Mitglieder des Propsteisprengels und die Wahl der Ausschüsse: unter anderem des Finanzausschusses, des Bauausschusses, der Ausschüsse für Fragen des kirchlichen Lebens, für Diakonie und Soziales und für Landwirtschaft und Umwelt. Die Teilnehmer der Synode konnten sich durch eine Vorstellung ihrer Person und ihrer Ziele für die jeweiligen Ausschüsse zur Wahl stellen. Die Kollekte der Kreissynode geht an das von Rainer Rose vorgeschlagene soziale Projekt zur praktischen Unterstützung von Menschen Albaniens in akuter Not – eine Aktion des Christlichen Hilfsvereins Wismar.

Annett Bohse-Sonntag