Arnstadt (red) - Nach mehrjähriger Restaurierung wird mit einem Festgottesdienst am 13. September, 10 Uhr, die ehemalige Franziskaner-Klosterkirche und heutige Oberkirche zu Arnstadt wieder in Dienst genommen. Die Festpredigt hält die ehemalige Thüringer Ministerpräsidentin und Schirmherrin des Projektes, Christine Lieberknecht. „Das ist ein Höhepunkt für Stadt, Gemeinde und Verein", sagt Pfarrer Thomas Kratzer. Sakristei und Fußboden sind saniert, die historische Kirchenbibliothek wieder an ihrem Platz.

Ursprünglich sollte das Gotteshaus 2017 während des Reformationsjubiläums eingeweiht werden. Doch überraschende archäologische Funde im Fußboden der Kirche verzögerten den Abschluss der Bauarbeiten. Die Oberkirche ist Teil eines historischen Bauensembles, das auf das im 13. Jahrhundert gegründete Franziskanerkloster zurückgeht. 1977 musste die Kirche wegen Bauschäden geschlossen werden. Erst nach 1989 und mit der Gründung des Vereins "Oberkirche Arnstadt" im Jahr 2007 wurde ein Impuls zur Wiederbelebung und zur Unterstützung notwendiger Sanierungsmaßnahmen gegeben. Seither macht der Verein die Kirche Besuchern zugänglich und organisiert etwa 15 Veranstaltungen jährlich.

Der Einlass zum Gottesdienst ist mit Teilnehmerkarte ab 9.30 Uhr möglich. Übertragen wird er im Zelt vor der Kirche und via Youtube. Die Kollekte ist zum Teil für die Restaurierung der Orgel bestimmt.