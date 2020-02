Arnstadt ist nicht nur Bach-Stadt, weil Johann Sebastian von 1703 bis 1707 als Organist an der Neuen Kirche wirkte, sondern weil hier seit 1620 Angehörige seiner Familie tätig waren. Die "Bache" prägten bereits seit Ende des 16. Jahrhunderts das Musikleben in Thüringen.

Im Schlossmuseum Arnstadt gibt es dazu eine neue Ausstellung. Die Besucher können sich dort nicht nur dem Weltstar aus Thüringen – Johann Sebastian Bach – nähern, sondern auf den Spuren der Musikerfamilie Bach wandeln und zugleich in das Leben der barocken Residenzstadt eintauchen.

Die Dauerausstellung steht unter dem Motto „Hörbarer Glaube. Johann Sebastian Bach in Arnstadt“.

