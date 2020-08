Sommerferienangebot Familie unterwegs

Wir sind auch wieder in der letzten Sommerferienwoche unterwegs. Wir bitten nach Möglichkeit darum, dass die Kinder von familiären Angehörigen oder befreundeten bzw. beauftragten Erwachsenen begleitet werden. Die Angebote werden von den Kirchengemeinden und dem Kirchenkreis finanziell unterstützt. Der finanzielle Eigenanteil der Familien beläuft sich auf die eigene An– und Abreise sowie 5, - € pro Tag und Teilnehmer.

Es sind folgende Tagesangebote geplant:

Dienstag, 25.08.2020 Thementag „SALZ“ in Bad Sulza

Mittwoch, 26.08.2020 Thementag „BURG“ in Bad Kösen

Donnerstag, 27.08.2020 Thementag „Entdeckungen“ in Gotha

Nähere Informationen sowie Ihre Anmeldung nimmt Frau Giese entgegen Telefon: 03644/551439 (mit AB) Mail: ilgie-kat.ap@web.de. Die Teilnehmerzahl beschränkt sich auf 25 Personen pro Tag und Angebot.