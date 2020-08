Rückblick auf die erste Ferienwoche

Liebe Familien!

Schon liegen einige Ferientage mit vielen Eindrücken hinter uns. Kinder

und auch Eltern waren unterwegs, um vieles über das Salz in der Kur-und

Weinstadt Bad Sulza zu erfahren. Unter fachkundiger Führung erkundeten

wir zum Thema "Salz" den Ort. Salz und Bad Sulza gehören zusammen. In

unserer Bibel lesen wir, was Jesus uns sagt: "Ihr seid das Salz der

Erde" Was meint er damit? Salz ist in der richtigen Dosierung wichtig

für unsere Gesundheit. Salz würzt und bringt Lebendigkeit. Salz ist

wertvoll. Jesus meint, jeder ist wichtig und wertvoll wie Salz.

Jeder mit seinen Gaben und Fähigkeiten und seinen Schwächen.

Unser zweiter Ferientag zum Thema "Burg" führte uns nach Bad Kösen. Martin Luther

beschrieb in einem Lied den lebendigen Gott mit einer fest gebauten

Burg, die Schutz und Geborgenheit bietet. Wir staunten über die festen

Mauern der Rudelsburg. So hatten wir bildhaft vor Augen, von welcher

Stärke und Standfestigkeit uns auch in unserer Zeit Burgen erzählen und

wie der lebendige Gott für uns da sein möchte. Nämlich wie eine Burg,

die uns Schutz bietet und in der wir vor Gefahren sicher und geborgen

sein können. Am dritten Tag waren wir auf "Entdeckungen" in Gotha

unterwegs. Unsere erste Entdeckung führte uns in das Schloss. Dort

bekamen die Kinder mit Hilfe eines Entdeckungsplans die Aufgabe,

besondere Schätze in den einzelnen Räumen des Schlosses aufzuspüren. Es

haben alle geschafft und heraus gefunden, dass der Schlosskater Casimir

im Schloss aufpasst. Wer hätte das gedacht? Weiter ging es im

Schlossgelände zum Westturm. Dort konnten wir verschiedene Tiere aus

unterschiedlichen Gebieten unserer Erde bewundern und auch entdecken.

Aber zum Abschluss des Tages ging es unterirdisch weiter. Wir gingen auf

Entdeckung in den Kasematten, den Kellergängen unter dem Schloss

Friedenstein. Gut durchdacht sind die Wege und Verbindungen angelegt.

Die Kasematten dienten nicht nur der Verteidigung der Schlossanlage,

sondern boten auch den Einwohnern Gothas Schutz in Zeiten des Krieges.

Heute laden die Kasematten ein, die Architektur aus vergangener Zeit zu

entdecken.

Ich danke für erlebnisreiche Tage zu den Themen "Salz", "Burg" und

"Entdeckungen" und wünsche spannende Ferien.

Herzlich grüßt

Ilona Giese, Gemeindepädagogin im Kirchenkreis Apolda-Buttstädt