Kinderpilgern von Bad Sulza nach Darnstedt

Am 14. Juni machten sich Kinder und auch Eltern wieder auf, eine Strecke zu pilgern. Unser Weg führte uns von Bad Sulza nach Darnstedt. In der Kirche in Bad Sulza ließen wir uns auf das Thema "Schöpfung" einstimmen. Wir hörten von Franz von Assisi. Er lebte als Mönch im 13. Jahrhundert in Italien.

Franz von Assisi sah die Schöpfung sehr aufmerksam und schrieb über sie ein Lied, den Sonnengesang. Dieser Text begleitete uns auf dem Weg. An den Unterwegs Stationen hörten wir auf das rauschen des Wassers, staunten über die Vielfalt der Blumen und Gräser, fühlten den Wind auf unserer Haut und erfreuten uns am Gesang der Vögel. Wir wurden aufmerksam für die Schönheit der Schöpfung, der Natur, den Lebensraum, der uns geschenkt und anvertraut ist. In der Abschlussandacht in Darnstedt vor der Kirche dankten wir für das wunderbare Geschenk, das der lebendige Gott in unsere Verantwortung gegegeben hat. Wir dankten mit unseren Worten und auch so wie Franz von Assisi, mit seinem Sonnengesang.

Ihre Ilona Giese