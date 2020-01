Mehr als 42 Jahre engagiert sich der Schwarzhäuser Wallfred Stötzer im Gemeindekirchenrat. Seine Hauptaufgabe: Der Gemeindebeitrag.

Von Paul-Philipp Braun

Es ist Samstagmittag, als der Reporter durch die Lindenstraße im kleinen Schwarzhausen fährt. Im Schritttempo sucht er die richtige Hausnummer, als ein älterer Herr ihn anhält. Die Fensterscheibe wird heruntergekurbelt: "Zu wem wollen Sie denn?" "Zu Herrn Stötzer" "Da vorn auf der rechten Seite, Sie können neben dem Haus parken. Guten Tag."

Wallfred Stötzer ist in dem Ort im Kirchenkreis Waltershausen-Ohrdruf bekannt. Seit 1975 gehört der heute 68-Jährige dem Gemeindekirchenrat an. Schon immer liegen ihm Wohl und Zukunft der Kirche und der Gemeinde am Herzen. Gerade erst wurde der Kirchenälteste im Amt bestätigt.