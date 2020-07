Die konstituierende Sitzung der Kreissynode Torgau-Delitzsch war für den 14. März anberaumt. Doch die Corona-Pandemie machte diesem Plan einen Strich durch die Rechnung. Kurzfristig musste das erste Treffen der neu gewählten Vertreter aus dem Kirchenkreis abgesagt und auf unbestimmte Zeit vertagt werden. Nun gab es einen zweiten Versuch: Am Samstag, 11. Juli, fand in Schkeuditz die Wahlsynode statt. Aufgrund der gebotenen Hygiene-regeln musste dabei vieles beachtet werden: Desinfektionsmittel standen parat, jeder Synodale hatte seinen eigenen, auf Abstand platzierten Tisch.

Statt des Abendmahlsgottesdienstes in der Kirche lud Superintendent Mathias Imbusch zu einer Andacht am Tagungsort, dem Kulturhaus „Sonne“, ein.

