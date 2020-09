Schenkenberg (red) – Die junge Gemeinde des Pfarrbereichs Schenkenberg (Kirchenkreis Torgau-Delitzsch) möchte den Publikumspreis des Sächsischen Mitmach-Fonds 2020 gewinnen. Das Schenkenberger Projekt sieht die Anschaffung eines Schäferwagens vor, der dann als eine Art „Mobile Kirche“ von Ort zu Ort ziehen beziehungsweise umgesetzt werden kann.

Der Hintergrund ist leicht erklärt: Im Pfarrbereich Schenkenberg gibt es 16 Gemeinden, in denen die rund 100 Mitglieder der Jungen Gemeinde wohnen. Damit die Treffen nicht immer nur in Schenkenberg stattfinden, soll nun mit dem Schäferwagen ein beweglicher Ort geschaffen werden, wo man abends oder in den Ferien zusammenkommen kann. Unter dem Motto „Spiel, Spaß und Andacht“ ist der Schäferwagen entsprechend ausgestattet.

In Leipzig wurde das Bewerbungsvideo für das Online-Voting gedreht, das vom 11. bis 21. September stattfindet. Die junge Gemeinde hofft auf viele Stimmen.

8 t1p.de/mitmachfonds