Die Landesgartenschau in Tor-gau 2022 rückt näher und auch die Kirche möchte sich aktiv daran beteiligen. "Daher gründen wir eine ›Gemeinde auf Zeit‹ und suchen Interessierte und Begeisterte, die mitgestalten und ausprobieren wollen, die Lust haben, kreativ zu sein, die neue Wege in der Gemeindearbeit gehen wollen", sagt Nicol Speer, die Projektleiterin.

Gedacht sei die "Landesgartenschau-Gemeinde" als überregionales Angebot, das sich aus den christlichen Gemeinden der Torgauer Region in ökumenischer Gemeinschaft zusammenfindet, aber auch einladend sein will für konfessionslose Menschen.

Jeder kann mitmachen! Neben der Vorbereitung und Durchführung der Landesgartenschau geht es vor allem um die Möglichkeit, spirituelle und seelsorgerische Formate zu finden, die christliches Leben neu erfahrbar machen und auf andere ausstrahlen. "Dabei gibt es kein Richtig oder Falsch, sondern immer nur ein Ausprobieren und ein gemeinsames Sammeln neuer Erfahrungen", so Nicol Speer. Möglich wird die "Gemeinde auf Zeit" durch die Hilfe der EKM und das Format: „Erprobungsräume“. "Wir wollen diesen besonderen Raum von christlicher Gemeinschaft während der Landesgartenschau erproben", so die Projektleiterin weiter. Seit dem 1. März 2020 ist eine Projektstelle eingerichtet, die sich um alle Fragen der Organisation und Vernetzung, Machbarkeit und Durchführung sowie Weiterbildung und Qualifizierung der Mitwirkenden kümmert. Einen ersten Termin zum Kennenlernen gibt es am Mittwoch, 17. Juni 2020, um 19 Uhr in Torgau in der Wintergrüne 2.

Als Projektleiterin ist Nicol Speer Ansprechpartnerin für alle Fragen, Wünsche und Anregungen. (red)

Projektbüro: Pfarrstraße 5, 04860 Torgau, Telefon (0 34 21) 7 76 32 32, Mobil (01 76) 72 56 83 94, E-Mail christen.laga.torgau@gmail.com

