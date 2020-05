An Christi Himmelfahrt, am Donnerstag, dem 21. Mai heißt es in den 10 Gemeinden des Pfarrbereichs Niedergebra und im St. Marien-Hospital in Bleicherode um 11.00 Uhr: Schick dein Gebet zum Himmel. Eingeladen sind Kinder und Familien sowie die Bewohner des Marienhospitals und alle Interessierten einen Ballon in den Himmel steigen zu lassen. Die Luftballons können solange der Vorrat reicht zwischen 9.30-9.50 Uhr an der Basilika Münchenlohra und im Hof des Pfarrhauses Niedergebra zum Verteilen abgeholt werden. Ehrenamtliche werden die Ballons von dort aus auch in die anderen Gemeinden des Pfarrbereichs bringen. Manche tragen sie zu den Familien, andere binden sie an den Kirchen an Treppengeländern oder am Zaun des Pfarrhauses fest. Für alle gleichzeitig soll dann der Start der Ballons um 11.00 Uhr sein.

An den vorbereiteten Ballons ist eine Karte befestigt. Darauf kann zum Beispiel eine kurze Bitte, ein Dank an Gott oder ein Segenswunsch geschrieben werden. Mit den bunten Luftballons werden sie so gen Himmel geschickt. „Unser Gebet verbindet Himmel und Erde und jeden an seinem Ort und Haus“, freut sich das Pfarrehepaar Annegret und Michael Steinke auf die Aktion.