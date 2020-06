Geplant war ein Hörgenuss der Extraklasse im Rahmen der Sparkassen Kulturtage - das Klenke-Streichquartett sollte ursprünglich am letzten Wochenende zu einem Konzert in der Neustädter Kirche gastieren. Dieses wurde, wie so viele schöne Konzerte, auf 2021 (19.6.) verschoben. Doch dank der Musikerinnen sollte der Hörgenuss in Ilfeld trotzdem nicht gänzlich ausfallen. Sie ließen es sich nicht nehmen, am Samstag nach Neustadt zu kommen. In einer Abendandacht in zwei Teilen brachten sie von Joseph Haydn, Streichquartett op. 20 Nr.5 (aus den Sonnenquartetten) und von Ludwig v. Beethoven, Streichquartett op. 18 Nr.6 mit. Umrahmt von Orgelmusik, Lesung, Gebet und Segen lauschten jeweils 50 Zuhörer dieser wundervollen Musik. Das Konzept der Kirchgemeinde und des Kulturvereins ist aufgegangen und alle, die kamen, fanden einen guten Platz.

Thomas Kohl und Michael Kremzow im Juli in Neustadt

Die nächste Veranstaltung im gleichen Rahmen "Musikalische Abendandacht" findet am Samstag, 25.7., 18 und 19 Uhr in der Neustädter Kirche statt. Thomas Kohl, Gesang, und Michael Kremzow, Orgel, bringen ein Programm in zwei Teilen mit. Platzkarten (Gebühr 2 Euro) gibt es ab dem 13.7. an verschiedenen Vorverkaufsstellen. Ehepaaren sei gesagt, dass das Platzkonzept so überarbeitet wird, dass gemeinsame Haushalte dieses Mal zusammen sitzen können.