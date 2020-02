Opernarien treffen Klassik & Moderne – unter diesem Titel präsentiert Margarita Yeromina am Sonntag, dem 23. Februar, um 18.00 Uhr in der Bleicheröder Marienkirche weltbekannte Arien. Doch nicht nur dies, das Konzert wird mit Lichtinstallationen und schauspielerischen Momenten zu einem besonderen Erlebnis.

Der Eintritt beträgt 10 Euro, wobei der Erlös vollständig in die Spendenkasse des Kirchenfensters fließt. Mit diesem musikalischen Leckerbissen startet die Kreiskantorin eine ganze Reihe von besonderen Benefizkonzerten zugunsten des Kirchenfensters von St. Marien. So werden im März beispielsweise ein Gospelchor und die Bleicheröder Band EMMA aufeinandertreffen.

Bei der Operngala, die Margarita Yeromina als Solistin gestaltet, wird sie die bekanntesten Arien aus „La Traviata“ von Verdi, „Don Giovanni“ und „Die Zauberflöte“ von W.A.Mozart sowie „Eugen Onegin“ von Tschaikowsky, Puccinis "La Bohème" und diverse andere Highlights erklingen lassen.

Die Karten sind im Vorverkauf erhältlich, bei:

Buch Rose in Nordhausen, KulturFloral in Bleicherode, Bäckerei Traskowski in Niedergebra, Blumen Rothhagen in Trebra sowie in den Pfarrbüros der Kirchengemeinden Bleicherode, Niedergebra, Trebra und Großbodungen zudem im Büro des Superintendenten in Nordhausen zu den üblichen Öffnungszeiten.

Telefonische Reservierung unter 036338/452579 möglich, ebenso der Erwerb an der Abendkasse.