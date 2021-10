Adelberdt-Diakonissen-Mutterhaus: Nach dem Zweiten Weltkrieg kamen die ersten Diakonissen aus Kraschnitz in Niederschlesien nach Stendal. Was sie aufbauten, wirkt heute in besonderer Weise weiter.

Von Ulrich Paulsen

Die Diakonissen der Stiftung Adel-berdt-Diakonissen-Mutterhaus (ADM) in Stendal begingen im Oktober ein besonderes Jubiläum. 75 Jahre ist es her, dass der Dienst der ersten Kraschnitzer Diakonissen in Stendal am Johanniter-Krankenhaus begann. Anfang 1945 waren mehr als 130 Diakonissen aus dem Schlesischen Kraschnitz nahe Breslau auf die Flucht gegangen. Sie sammelten sich am Dresdner Mutterhaus, zogen weiter nach Halle und wurden an diversen Orten eingesetzt, so auch in Stendal. Dann begann ein neues Stück Kontinuität.